Oatey Co. (Oatey), ein führendes Unternehmen in der Sanitärbranche seit 1916, gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Aktibolaget Durgo (Durgo), ein spezialisierter Entwickler und Hersteller von Lüftungsventilen (AAVs) und anderen Druckregelventilen mit Sitz in Stockholm, Schweden, erworben hat.

Seit mehr als 100 Jahren ist Durgo ein führender Hersteller und eine hoch angesehene Marke in der Sanitärbranche in ganz Europa und Asien. Mit einem starken Bekenntnis zu seiner schwedischen Handwerkstradition hat das Unternehmen auch modernste Technologien eingeführt, um weiterhin hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu erreichen.

"Wir freuen uns sehr, Durgo, seine hervorragenden Mitarbeiter und seine Produktionskapazitäten in unser Unternehmen aufzunehmen, während wir unsere globale Präsenz weiter ausbauen", sagte Neal Restivo, Chief Executive Officer bei Oatey.

"Seit unserer Gründung im Jahr 1921 strebt Durgo Präzision und Sorgfalt in der Entwicklung und Herstellung an, um hochwertige Produkte für unsere Kunden zu liefern", sagte Hans Widell, Geschäftsführer von Durgo. "Wir freuen uns darauf, unsere Handwerkstradition als Teil von Oatey fortzusetzen, einem Unternehmen, das unser Engagement für Qualität und Spitzenleistungen teilt."

Weitere Informationen über Durgo finden Sie unter durgo.se.

Über Oatey Co.

Seit 1916 bietet Oatey zuverlässige, qualitativ hochwertige Produkte für die Sanitärbranche im privaten und gewerblichen Bereich an. Wir haben uns verpflichtet, Qualität zu liefern, Vertrauen zu schaffen und Leben zu verbessern. Heute verfügt Oatey über ein umfassendes Produktions- und Vertriebsnetz, das Tausende von Produkten für Bauunternehmer, Ingenieure und Heimwerker auf der ganzen Welt liefert.

Oatey hat seinen Sitz in Cleveland, Ohio, und unterhält Standorte in den USA, in Kanada, Mexiko, China und den Niederlanden. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet www.oatey.com, telefonisch (800) 321-9532 oder indem Sie Oatey auf Facebook, Twitter, LinkedIn oder Instagram folgen.

Contacts:

Oatey Co.

Amanda Keiber

Director, Corporate Communications

akeiber@oatey.com