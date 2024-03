News von Trading-Treff.de Unser Dax schnippelt weiter an seiner Baumkrone herum, doch so richtig will der Baum noch nicht fallen. Sollte er wohl die Säge auch mal unterhalb der 17700 ansetzen. Handelsmarken für DAX-Trader DAX-Analyse Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 17200, 17120, 16960, 16800, 16660, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, ...

