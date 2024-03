Defensive AI ermöglicht einen personalisierten Ansatz zum Schutz von Angestellten und Daten, um Unternehmen auf die Bedrohungslandschaft von morgen vorzubereiten

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, stellte heute Defensive AI vor, einen personalisierten Ansatz zum Schutz von Unternehmen vor einer neuen Welle von Risiken in Verbindung mit neuen Technologien. Bedrohungsakteure haben damit begonnen, die Grenzen von KI-gestützten Angriffen zu testen, indem sie die Macht der KI erfolgreich dafür einsetzen, ausgeklügelte Phishing-Betrügereien zu starten, das Schreiben von bösartigem Code zu erleichtern und Angriffe auf kritische Geschäftsfunktionen zu verstärken. Defensive AI von Cloudflare nutzt die einzigartigen Traffic-Muster eines Unternehmens und verschafften den Verteidigern einen Vorsprung vor den Bedrohungsakteuren, indem sie maßgeschneiderte Abhilfemaßnahmen bereitstellt, die den Schutz kritischer Anwendungen und ganzer Netzwerke ermöglichen.

Die "Kronjuwelen" und Geschäftsgeheimnisse, die Unternehmen schützen müssen, können stark variieren. Deshalb müssen wirksame Sicherheitsstrategien extrem flexibel ausgelegt sein. Obwohl KI ein enormes Potenzial für Unternehmen bietet, erleichtert es zugleich den Bedrohungsakteuren, ihre Effektivität rapide zu steigern, und macht universelle Sicherheitsansätze obsolet. Die Einführung eines personalisierten Sicherheitsansatzes, bei dem die Traffic-Muster eines Unternehmens untersucht werden, kann das Gleichgewicht in der Cybersicherheit wieder zugunsten der Verteidiger verlagern.

"KI mit KI zu bekämpfen ist unumgänglich geworden. Ein personalisierter Ansatz zum Schutz von Daten und zur Abwehr komplexer Bedrohungen, die auf die Angriffsfläche, Geschwindigkeit und Größe eines Unternehmens ausgerichtet sind, ist von zentraler Bedeutung", so Matthew Prince, CEO und Mitbegründer von Cloudflare. "Durch ein umfassendes Verständnis der ‚normalen Ausgangsbasis' der Kundenumgebung und die Entschärfung der Bedrohungen, die die Widerstandsfähigkeit erhöht, ist Defensive AI der entscheidende Vorteil, um den heutigen Angreifern einen Schritt voraus zu sein."

Mit Defensive AI betrachten die KI-Modelle von Cloudflare kundenspezifische Traffic-Muster und liefern dem Unternehmen eine Verteidigungsstrategie, die speziell auf die Anforderungen seiner Umgebung zugeschnitten ist. Dadurch erhalten Kunden folgende Fähigkeiten:

Schutz des modernen Internets: APIs haben einen Anteil von 57 am gesamten dynamischen Datenverkehr im Internet und sind die Grundlage der beliebtesten Anwendungen und Dienste für Unternehmen. Cloudflare entwickelt eine API Anomaly Detection, die helfen soll, Angriffe abzuwehren, die darauf abzielen, Anwendungen zu beschädigen, Konten zu übernehmen oder Daten zu exfiltrieren. Die Lösung nutzt KI, um das Verhalten einer Anwendung zu erlernen und im Verlauf der Zeit das Modell einer Sequenz von unbedenklichen Anfragen zu erstellen. Dieses Traffic-Modell wird dann dazu verwendet, um Angriffe zu erkennen, die vom "normalen" Verhalten abweichen, und dient als Leitplanke, um potenziell bösartige Aktivitäten zu stoppen.

Neun von zehn Cyberangriffen beginnen mit einem Phishing-Betrug. Die Eindämmung des Risikos, das von E-Mails ausgeht, ist daher von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Widerstandsfähigkeit im Internet. Die Cloud Email Security-Lösung von Cloudflare ist den Bedrohungsakteuren stets einen Schritt voraus, indem sie KI-Modelle trainiert, um verschiedene Teile einer Nachricht zu identifizieren und verdächtige Inhalte zu kennzeichnen. Die Zunahme von KI-gestützten Angriffen überfordert herkömmliche E-Mail-Sicherheitsanbieter, da Bedrohungsakteure Phishing-E-Mails inzwischen mit wenigen bis gar keinen Sprachfehlern erstellen können. Aber während sich Trends wie die generative KI weiterentwickeln, analysieren die Modelle von Cloudflare alle Teile eines Phishing-Angriffs von denen die meisten schwer zu fälschen sind. Bekämpfung von Bedrohungen, die von Angestellten ausgehen ganz gleich, ob Versehen oder Vorsatz: Fast die Hälfte der Vorfälle mit Insider-Bedrohungen betreffen Mitarbeitende mit privilegiertem Zugang zu Unternehmensressourcen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines Zero-Trust-Ansatzes. Cloudflare Gateway ermöglicht Kunden, eine Ausgangsbasis des Benutzerverhaltens und des Ressourcenzugriffs zu erstellen, um zu markieren oder zu filtern, was als riskant oder unautorisiert erscheint. Damit werden sowohl die Anwendenden selbst als auch die Ressourcen bewertet und zwar sowohl die intern verwalteten als auch die externen Ressourcen -, die eine Organisation nutzt.

Cloudflare hat Sicherheit neu definiert, um KI im Kampf gegen KI zu nutzen. Cloudflare ist optimal aufgestellt, um Unternehmen dabei zu helfen, die Produktivitätsverbesserungen durch den Einsatz neuer Technologien und Tools zu nutzen, ohne sich dabei dem Risiko bösartiger Angriffe auszusetzen.

Weitere Informationen bieten folgende Ressourcen:

Blog: The Rise of Defensive AI: Cloudflare's Framework for Defending Against Next-Gen Threats

Blog: Dispelling the Generative AI Fear: Cloudflare's Cloud Email Security Strategy on AI Generated Emails

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Konnektivitäts-Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Erkenntnisse unter https://radar.cloudflare.com

