The following instruments on XETRA do have their first trading 05.03.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 05.03.2024Aktien1 DE000A289VV1 HAEMATO AG2 ES0105717005 Revenga Ingenieros S.A.3 CA03634K2020 Anonymous Intelligence Company Inc.Anleihen1 US06368LQ586 Bank of Montreal2 US639057AP32 NatWest Group PLC3 US639057AL28 NatWest Group PLC4 USH42097DL81 UBS Group AG5 US98971DAB64 Zions Bancorporation N.A.6 DE000DW6ABV9 DZ BANK AG7 XS2778370051 METRO AG8 CH1329443308 VSJ Ventures Ltd.9 NO0013152389 Airswift Global AS10 US23636BBG32 Danske Bank A/S11 IT0005584880 ICCREA Banca12 USG84228GE26 Standard Chartered PLC13 XS2744121273 Standard Chartered PLC14 XS2774392638 Forvia SE15 XS2774391580 Forvia SE16 DE000A382574 Novetum AG