Nach sieben Rekordhochs in Folge ist der DAX am Montag ohne neue Rekorde aus dem Handel gegangen. Er schloss am Ende 0,1 Prozent im Minus bei 17.716,17 Zählern. Und auch am heutigen Dienstag dürft der deutsche Leitindex erst einmal tiefer starten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,2 Prozent im Minus bei 17.680 Zählern.Stark präsentieren sich derweil weiterhin der Bitcoin und auch der Goldkurs. Der Bitcoin konnte sogar kurzzeitig das bisherige Allzeithoch vom November 2021 übertreffen, bevor ...

