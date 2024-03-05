BARCLAYS SENKT BANK OF IRELAND AUF 'EQUAL WEIGHT' (OW) - ZIEL 10,90 (12,80) EURBARCLAYS HEBT ZIEL FüR GENERALI AUF 20,00 (19,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS SENKT SCHINDLER AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 230 CHFBERENBERG HEBT FORVIA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 22 (24) EUR BERENBERG HEBT KBC GROEP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 80 (66) EURBERENBERG STARTET ZEALAND PHARMA MIT 'BUY' - ZIEL 815 DKKHSBC SENKT ALFA LAVAL AUF 'HOLD' - ZIEL 385 SEKHSBC SENKT SKF AUF 'REDUCE' - ZIEL 190 SEK HSBC HEBT VESTAS AUF 'BUY' - ZIEL 230 DKKHSBC SENKT WARTSILA AUF 'HOLD' - ZIEL 14 EURJEFFERIES HEBT COLONIAL AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 5 EURJEFFERIES HEBT COVIVIO AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 53 (48) EURJEFFERIES SENKT FLUIDRA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 23 EURJEFFERIES HEBT ZIEL FüR ORSTED AUF 360 (340) ...Den vollständigen Artikel lesen ...