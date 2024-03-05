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WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA
Xetra
04.03.24
17:35 Uhr
7,047 Euro
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Branche
Luftfahrt/Rüstung
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DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5-Tage-Chart
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DELIVERY HERO
DELIVERY HERO SE Chart 1 Jahr
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DELIVERY HERO SE22,160+0,34 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG7,047-2,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG56,18+0,83 %
TEAMVIEWER SE14,655-0,64 %
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