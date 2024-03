Der DAX (WKN: 846900) hat zum Start in die neue Woche etwas an Fahrt verloren. Das größte deutsche Börsenbarometer büßte knapp 20 Punkte ein und ging -0,11% tiefer mit 17.716 Punkten aus dem Handel. Damit riss die Serie von zuvor sieben Rekordtagen in Folge. MTU war bester Performer, Daimler Truck und Fresenius rutschten ans DAX-Ende. Die deutschen Standardwerte starteten knapp über dem Schlusskurs vom Freitag in den Tag und sorgten in den ersten ...

