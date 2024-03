Der Mischkonzern Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) unter der Leitung des legendären Investors Warren Buffett befindet sich zweifellos auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. Mit einem beeindruckenden Portfolio von Unternehmen in so unterschiedlichen Sektoren wie Versicherungen, Eisenbahnen, Energie und Konsumgüter hat Berkshire Hathaway eine beispiellose Stellung in der Geschäftswelt erreicht. Zunehmende Risiken werfen jedoch einen Schatten auf diese Erfolgsgeschichte. Der kürzlich veröffentlichte Jahresabschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...