Man bekommt im Leben ja meistens nichts geschenkt. Vor allem Aktieninvestoren können oftmals ein Lied davon singen. Und zwar immer dann, wenn sich ein Wert im Depot nicht in die gewünschte Richtung entwickelt. So ging es in den letzten drei Jahren sicherlich auch den Aktionären der CompuGroup Medical (WKN: A28890) oder kurz CGM, die eine regelrechte Talfahrt ihres Investments hinnehmen mussten. Da kann es durchaus ein kleiner Trost sein, dass sich jetzt wenigstens die Dividende verdoppeln soll. ...

