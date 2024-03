Die Zürcher Kantonalbank emittierte eine sog. Bail-in-Anleihe [1] im Umfang von 300 Mio. CHF in zwei Tranchen und Laufzeiten bis 2030 bzw. 2033. Gestützt auf eine breite Nachfrage hat die Zürcher Kantonalbank eine Bail-in-Anleihe in der Höhe von 300 Mio. CHF begeben. Die Anleihe sei in zwei Tranchen mit Laufzeiten bis März 2030 und März 2033 aufgeteilt. Die sechsjährige Tranche wird mit einem Kupon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...