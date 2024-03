Die Inflation ist 2024 auch in Deutschland auf dem Rückzug, doch unabhängig davon bleiben Dividendenwerte bei Anlegern gefragt. Eine der höchsten Ausschüttungsrenditen am deutschen Aktienmarkt dürfte dieses Jahr die DWS Group abwerfen. Anleger sollten das nicht verpassen.Die Zinswende, die der Markt für das zweite Halbjahr spätestens in den USA und der Eurozone erwartet, dürfte ein Segen für die Branche der Vermögensverwalter sein. Denn die derzeit laufende Hausse an den Börsen sollte damit neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...