Silber ist nun wohl endgültig an der unteren steigenden Unterstützungslinie im Tageschart nach oben abgeprallt und konnte in den Vortagen deutlich zulegen. Am heutigen Dienstag ist das Edelmetall auch über die Ichimoku-Wolke im Tageschart nach oben ausgebrochen und hat damit ein langfristiges Long-Signal generiert. In der vorherigen Analyse zu Silber hieß es: "Auf der Unterseite ist Silber durch die steigende Trendlinie sowie etwas tiefer durch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...