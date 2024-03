DJ PTA-News: Nexus AG: Sehr starke Umsatz- und Ergebnissteigerung in 2023

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Donaueschingen (pta/05.03.2024/08:30) - Die Nexus AG - einer der europaweit führenden Anbieter von Softwarelösungen im Gesundheitswesen - konnte im Geschäftsjahr 2023 den Umsatz um 15,5 % und das EBT um 21 % steigern. Die kontinuierlich positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung der letzten zwei Jahrzehnte konnte damit erneut fortgesetzt werden.

In 2023 hat sich der Umsatz von TEUR 209.128 auf TEUR 241.459 (+15,5 %) erhöht. Im Segment "NEXUS / DE" stieg der unkonsolidierte Umsatz von TEUR 69.915 auf TEUR 80.348 (+14,9 %), bei "NEXUS / DIS" von TEUR 51.166 auf TEUR 59.687 (+16,7 %) und bei "NEXUS / ROE" auf TEUR 113.888 (Vj: TEUR 97.590) (+16,7 %). Der Anteil des internationalen Geschäftes am Gesamtumsatz betrug 45,3 % (Vj: 46,4 %) und erreichte TEUR 109.261 nach TEUR 96.978 im Vorjahr.

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) stieg sehr stark um 21 % von TEUR 27.260 im Vorjahr auf TEUR 32.994 an. Das EBIT stieg um 14,7 % auf TEUR 31.873 (Vj: TEUR 27.788), das EBITA um 17,6 % von TEUR 32.557 (Vj) auf TEUR 38.276 an. Das EBITDA erhöhte sich um 13,8 % auf TEUR 50.389 (Vj: TEUR 44.292), der Konzernjahresüberschuss um 20,4 % auf TEUR 23.792 (Vj: 19.769). Das Ergebnis pro Aktie (verwässert/unverwässert) stieg von EUR 1,21 (Vj) auf EUR 1,39 und damit analog zum Umsatz um 14,9 %.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit sank um -10,2 % auf TEUR 30.407 (Vj: TEUR 33.875) und stellt nach wie vor einen sehr hohen Wert dar. Zum Jahresende 2023 standen liquide Mittel in Höhe von TEUR 97.434 (Vj: TEUR 110.019) zur Verfügung. Der leichte Rückgang resultierte aus der Investition in neu erworbene Unternehmen.

Die Nexus AG verfügt zum 31.12.2023 über ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 258.582 (31.12.2022: TEUR 238.946). Die Eigenkapitalquote beläuft sich somit auf 62,8 % (31.12.2022: 69,4 %). Damit zeigt die Nexus AG eine nachhaltig gesunde Bilanz und verfügt über ausreichend Kapital zur weiteren Finanzierung der europäischen Wachstumsstrategie.

Der Aufsichtsrat und Vorstand werden der Hauptversammlung am 15.05.2024 vorschlagen, eine Dividende in Höhe von EUR 0,22 je Aktie zu beschließen.

Donaueschingen, 05. März 2024

Der Vorstand

