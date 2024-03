DJ MÄRKTE ASIEN/Chinas Wachstumsziel überzeugt nicht - Hongkong sehr schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Die asiatischen Börsen haben am Dienstag großteils im Zeichen der neuen Wachstumsziele der chinesischen Regierung gestanden. Auf dem Nationalen Volkskongress wurde beschlossen, für das laufende Jahr ein BIP-Wachstum von 5 Prozent anzustreben. Nach Einschätzung von Natixis-Stratege Gary Ng entspricht die Ankündigung zwar den Erwartungen, biete aber "keinen Überraschungsspielraum für die Märkte". Und die Marktexperten von ING bemängelten, dass es weiter keine Klarheit gebe, wie es für den angeschlagenen chinesischen Immobiliensektor weitergehen solle. Seit der Pleite von Evergrande ist der Immobiliensektor zu einem der größten Belastungsfaktoren für die dortige Wirtschaft geworden.

Für Enttäuschung sorgte auch, dass keine weiteren Stimuli für die Wirtschaft auf den Weg gebracht wurden, auf die der Markt schon lange wartet. Zugleich halten Ökonomen das Erreichen des ausgegebenen Wachstumsziels aber nur mit unterstützenden Maßnahmen Pekings für machbar.

Keine Unterstützung lieferte zudem der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Mit 52,5 Punkten lag er im Februar knapp unter dem Januar-Wert von 52,7 und auch unter der Markterwartung von 52,9.

Während sich die Börse in Schanghai mit einem kleinen Plus von 0,3 Prozent aus dem Tag verabschiedete, ging es in Hongkong steil bergab. Im Späthandel betrug das Minus dort 2,6 Prozent.

Verkauft wurden neben Technologieaktien, deren Subindex um über 4 Prozent einknickte, vor allem Immobilientitel. Longfor verbilligten sich um 3,3 Prozent, Country Garden um 5,1 und China Vanke um 2,3 Prozent. Auch Bankenwerte standen unter Abgabedruck.

Der Nikkei-225 in Tokio schloss wenig verändert und hielt sich über der 40.000er Marke, die er am Vortag erstmals in seiner Geschichte überwunden hatte. Obayashi haussierte um mehr als 20 Prozent. Das Bauunternehmen kam mit seiner Dividendenankündigung und den Mittelfristzielen sehr gut an.

Für den Kospi in Seoul ging es 0,9 Prozent nach unten. Die Revision der südkoreanischen BIP-Daten bewegte nicht, zumal sie keine Überraschungen brachte. Dagegen belasteten laut Teilnehmern Abgaben bei Auto- und Batterieaktien. LG Energy Solution büßten 2,8 Prozent ein, für Hyundai Motor ging es 2,5 Prozent nach unten, belastet von gesunkenen Autoabsätzen im Februar.

In Sydney (-0,2%) machten Healius einen Satz um 15 Prozent nach der Ankündigung einer strategischen Überprüfung des eigenen Geschäfts. Analysten schließen nicht aus, dass das Medizintechnikunternehmen sein Bildgebungsgeschäft zum Verkauf stellt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.724,20 -0,2% +1,8% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 40.097,63 -0,0% +19,3% 07:00 Kospi (Seoul) 2.649,40 -0,9% -0,2% 07:00 Schanghai-Comp. 3.047,79 +0,3% +2,7% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.200,58 -2,4% -2,7% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.108,54 -0,4% -3,2% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.525,30 -0,9% +5,8% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:41 Uhr % YTD EUR/USD 1,0847 -0,1% 1,0856 1,0848 -1,8% EUR/JPY 163,23 -0,0% 163,31 163,12 +4,9% EUR/GBP 0,8555 +0,0% 0,8553 0,8560 -1,4% GBP/USD 1,2679 -0,1% 1,2692 1,2672 -0,4% USD/JPY 150,48 +0,0% 150,44 150,36 +6,8% USD/KRW 1.335,33 +0,2% 1.332,01 1.331,19 +2,9% USD/CNY 7,1035 -0,0% 7,1070 7,1988 +0,1% USD/CNH 7,2110 +0,0% 7,2100 7,2108 +1,2% USD/HKD 7,8237 -0,0% 7,8249 7,8262 +0,2% AUD/USD 0,6481 -0,4% 0,6510 0,6522 -4,8% NZD/USD 0,6075 -0,3% 0,6095 0,6099 -3,9% Bitcoin BTC/USD 67.413,85 -0,9% 68.000,50 64.098,24 +54,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,31 78,74 -0,5% -0,43 +8,2% Brent/ICE 82,46 82,8 -0,4% -0,34 +7,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.116,11 2.114,52 +0,1% +1,60 +2,6% Silber (Spot) 23,81 23,90 -0,4% -0,09 +0,2% Platin (Spot) 892,65 898,55 -0,7% -5,90 -10,0% Kupfer-Future 3,85 3,86 -0,1% -0,00 -1,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

