Mit dem Start in die neue Woche (-0,1% auf 17.716 Punkte) ist die Gewinnserie im DAX nach sieben neuen Rekordhochs in Folge gerissen. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex in sieben Rekordsitzungen hintereinander insgesamt 3,6% zugelegt hatte, sind die Notierungen am gestrigen Montag schwächer in die neue Woche gestartet. Dabei konnten die Blue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...