Marburg (ots) -Die hessische Extremschwimmerin und zweifache Weltrekordhalterin Nathalie Pohl gehört zu den besten Freiwasserschwimmerinnen der Welt. Ihr Traum: die Ocean's Seven, die gefährlichsten Meerengen der Welt, als erste Deutsche zu durchschwimmen. Nach vielen Rückschlägen steht sie kurz davor, diese Herausforderung zu meistern. Ihre beeindruckende Geschichte vom Schwimmbecken in die Ozeane der Welt teilt die 29-Jährige nun mit der Öffentlichkeit. Heute veröffentlicht sie ihr Buch "Im Meer bin ich zu Hause".Nathalie Pohls Buch ist sehr persönlich. Es beschreibt ihre Liebe zum Schwimmen und nimmt die Leserinnen und Leser mit in die Welt des Leistungssports. Und die ist weit weniger glamourös, als viele denken. Eiserne Disziplin, unzählige Stunden in Deutschlands Schwimmhallen und ein komplett auf ihr Training ausgerichtetes Leben sind seit vielen Jahren der Alltag der hessischen Ausnahmeathletin. Im Meer kämpft sie sich bis zu 15 Stunden am Stück durch Marathonstrecken - gegen starke Strömungen und hohe Wellen, in Haigewässern oder nachts in völliger Dunkelheit. Die Leserinnen und Leser kommen Nathalie Pohl im Buch ganz nah, sie tauchen in das Leben der Extremschwimmerin ein und begleiten sie um die ganze Welt. Anlässlich der Veröffentlichung sagt sie: "Es macht mich sehr stolz, meine Geschichte teilen zu können. Und es führt einem auch gleichzeitig selbst noch einmal vor Augen, wie weit und hart der Weg bis hierher eigentlich war und dass mein Ziel nun wirklich zum Greifen nah ist."Auf 256 Seiten gibt Nathalie Pohl Einblicke in ihr tägliches Training, beschreibt schonungslos kritische Situationen im Wasser und lässt außergewöhnliche Momente lebendig werden. Die Leserinnen und Leser erfahren viel vom Gewinnen und von Dankbarkeit, aber auch vom Scheitern und vom Wiederaufstehen. Es ist eine packende und inspirierende Reise zu den schönsten und gefährlichsten Meerengen der Welt. Unweigerlich taucht man mit Nathalie Pohl in die Gewässer ein, fiebert mit ihr mit und wünscht ihr von Herzen, dass sie in diesem Jahr ihren Traum verwirklichen kann: die letzte Etappe der Ocean's Seven. Schon im September möchte sie den Nordkanal zwischen Schottland und Irland durchschwimmen. Hier warten 14 Grad kaltes Nordseewasser und starker Seegang auf die Extremschwimmerin. Sollte sie diese Strecke schaffen, wäre Nathalie Pohl die 23. Person weltweit und gleichzeitig die erste deutsche Frau, die diese Herausforderung bewältigt hätte.Weitere Informationen und eine Leseprobe gibt es unter: https://nathaliepohl.de/mein-buch/