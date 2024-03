HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Analyst Gustav Froberg hält den jüngsten Kursrückschlag trotz des überraschend schwachen Ausblicks auf 2024 für übertrieben, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb. Angesichts des hohen Bewertungsaufschlags lohne es sich nun, wieder in die Aktie einzusteigen. Schließlich sei der Halbleiterzulieferer weiterhin Marktführer bei MOCVD-Anlagen und dürfte auch bei den Verkäufen von Siliciumkarbid-Lösungen besser als die Konkurrenz abgeschnitten haben. Zudem erschienen die mittelfristigen Aussichten intakt, schon 2025 könnte Aixtron wieder zu prozentual zweistelligem Wachstum zurückkehren./tav/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 17:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0WMPJ6

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken