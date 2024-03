Microsoft ist nicht das einzige Unternehmen, das aufgrund unzureichender 'grüner' Kommunikation Werte auf dem Tisch liegen lässt - so eine neue Studie. Eine neue Studie des führenden Bewertungsunternehmens Brand Finance in Zusammenarbeit mit CSRHub und der International Advertising Association (IAA) zeigt, dass die größten Marken der Welt Milliarden von Dollar an potenziellem Wert verschenken, da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...