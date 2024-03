Unterföhring (ots) -Lisa, Nadine, Giulio und Lukas stehen im Finale der legendären SAT.1-Abnehmshow "The Biggest Loser". Beim Einzug in das Abnehm-Camp wog das Quartett zusammen mehr als eine halbe Tonne. Seitdem konnten die Vier gemeinsam in den neun Camp-Wochen bereits eindrucksvolle 127,7 Kilo abnehmen. Doch welcher Kandidat oder welche Kandidatin wird auf der letzten Waage im Finale prozentual zum Startgewicht die größte Gewichtsabnahme verzeichnen? Und wer sichert sich damit den Titel "The Biggest Loser" 2024 sowie ein Preisgeld von 50.000 Euro? Die Antwort sehen SAT.1-Zuschauerinnen und Zuschauer am Montag, 11. März 2024, um 20:15 Uhr. Moderiert wird das Finale von "The Biggest Loser" von Matthias Killing und den beiden "The Biggest Loser"-Coaches Christine Theiss und Ramin Abtin.Das Finalisten-Quartett im Überblick:Lisa aus Nonnweiler (Saarland)23 Jahre; Startgewicht: 129,1 Kilo; Gewichtsabnahme bis zum Finale: 24,1 Kilo; prozentuale Abnahme seit Start: 18,67 ProzentNadine aus Wülfrath (Nordrhein-Westfalen)35 Jahre; Startgewicht: 123,2 Kilo; Gewichtsabnahme bis zum Finale: 24,4 Kilo;prozentuale Abnahme seit Start: 19,81 ProzentGiulio aus Langenfeld (Nordrhein-Westfalen)30 Jahre; Startgewicht: 177,2 Kilo; Gewichtsabnahme bis zum Finale: 38,7 Kilo;prozentuale Abnahme seit Start: 21,84 ProzentLukas aus Lippstadt (Nordrhein-Westfalen)23 Jahre; Startgewicht: 166,1 Kilo; Gewichtsabnahme bis zum Finale: 40,5 Kilo;prozentuale Abnahme seit Start: 24,38 Prozent"The Biggest Loser" - Das große Finale am Montag, 11. März um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Barbara Stefanerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1128email: barbara.stefaner@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5728120