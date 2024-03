Ein Unternehmen mit vielen Elektroautos in der Flotte ist OMS Prüfservice. Das Unternehmen hat 625 Mitarbeitende und 556 Autos in der Flotte - und noch in diesem Jahr werden alle elektrisch sein. Alfonso Manrique und Fuhrparkmanager Markus Baur brachten das Thema "Best Practice: Elektrifizierung der Flotte" mit zu unserer Online-Konferenz. Kurz zu OMS selbst: Das Unternehmen bezeichnet sich als "Marktführer für elektrische Betriebssicherheit": Von ...

