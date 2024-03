Es ist ein wahres Massaker. Nachdem die Helma Eigenheimbau-Aktie (WKN: A0EQ57) bereits am Montag über -80% an Wert verlor, rauscht das Papier am Dienstagmorgen um weitere -40% in den Kurskeller. Ist der Massivhausbauer am Ende? Helma Eigenheimbau vorgestellt Helma Eigenheimbau ist ein Massivhausanbieter mit Sitz in Lehrte bei Hannover. Das Unternehmen entwickelt, plant und verkauft teil- und schlüsselfertige Einfamilien- und Doppelhäuser und übernimmt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...