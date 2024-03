Zum Wochenbeginn musste die Aktie des chinesischen Elektroautoherstellers BYD einen leichten Kursverfall um 0,74 Prozent auf 22,12 Euro hinnehmen, was auf eine angespannte Marktsituation hinweist. Diese Entwicklung ist Teil eines mehrwöchigen Trends, in dem BYD nicht nur an den Börsen schwächelt, sondern auch auf operationeller Ebene Probleme signalisiert. Es wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...