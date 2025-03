Ethereum-Analyse: Experten warnen vor schwieriger Marktphase

Ethereum steigt in der vergangenen Woche um 8 Prozent, während es bei Bitcoin nur einen moderaten Kursanstieg von rund 4 Prozent gab. Damit gibt es endlich eine Gegenbewegung von Ethereum im Handelspaar gegen Bitcoin, dennoch bleibt markttechnisch der Abwärtstrend weiterhin intakt. Bis dato zollt der Markt der Idee einer Unterbewertung wenig Tribut, ETH fällt in 2025 um 40 Prozent und ist damit gemeinsam mit Dogecoin der schwächste Top 10 Coin. Nun wendet sich auch noch ein führender Analyst von ETH ab - denn Ethereum sei anders als 2022. Eine einfache Wette auf eine Erholung könnte Gefahren bergen.

Ethereum im Wandel: Experten sehen strukturelle Schwächen

Der bekannte Krypto-Analyst Ansem sieht Ethereum aktuell in einer problematischen Marktphase und warnt vor einer möglichen Enttäuschung. Während ETH in der Vergangenheit als dominierende Layer-1-Blockchain galt, hat sich das Marktumfeld im Vergleich zu 2022 deutlich verändert. Damals war Ethereum eine bevorzugte Wahl für institutionelle Investoren, während alternative Netzwerke kaum eine Rolle spielten. Heute sieht die Situation anders aus: Die Konkurrenz durch Solana nimmt zu, insbesondere im Bereich der Retail-Nutzung. Gleichzeitig stellt Celestia eine ernstzunehmende Alternative für die Speicherung von Transaktionsdaten dar.

Ein wesentlicher Faktor sei zugleich die sinkende Aktivität im Ethereum-Ökosystem. Die Anzahl aktiver Nutzer ist rückläufig, die Transaktionsgebühren sind gesunken, das Handelsvolumen auf dezentralen Börsen nimmt ab. Hinzu kommt, dass Ethereum im Gegensatz zur vorherigen Marktphase nicht mehr deflationär ist. Durch das geringe Netzwerkaufkommen steigt die Gesamtmenge an ETH um etwa 30 Millionen US-Dollar pro Woche, was zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugt. Zudem verzeichnen die Ethereum-ETFs Nettoabflüsse, was auf ein nachlassendes institutionelles Interesse hindeutet.

Standard Chartered reduziert Ethereum-Kursziel drastisch

Standard Chartered hat kürzlich sein Kursziel für Ethereum (ETH) für 2025 drastisch von 10.000 auf 4.000 US-Dollar gesenkt, eine Reduktion um 60 Prozent. Der Hauptgrund für diese Anpassung liegt nach den Analysten in der wachsenden Dominanz von Layer-2-Lösungen wie Base, die demnach etwa 50 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung von Ethereum abgezogen haben. Diese Netzwerke, die Transaktionen außerhalb der Haupt-Blockchain abwickeln, verbessern zwar die Skalierbarkeit, leiten jedoch Gebühren und Wert vom Ethereum-Mainnet ab.

Der zuständige Analyst Kendrick sieht darin eine strukturelle Schwäche. Trotz eines aktuellen Kurses von etwa 1.900 US-Dollar bleibt Kendrick langfristig vorsichtig optimistisch, prognostiziert jedoch, dass Ethereum ohne Reformen hinter Bitcoin zurückbleiben wird. Das Pectra-Update 2025 könnte jedoch Verbesserungen bringen. Technisch gesehen bewegt sich Ethereum in einer breiten Preisspanne zwischen 900 und 2030 US-Dollar, wobei der mittlere Bereich bei 1455 US-Dollar liegt. Viele Investoren, die ETH seit Anfang 2024 gekauft haben, befinden sich bereits im Minus.

MIND of Pepe: KI-Coin erreicht im Presale 7,5 Millionen Dollar

Während Ethereum dennoch für viele Anleger Basis-Investment bleibt, setzen risikoaffine Anleger auch auf kleinere Projekte und neue Coins - dies gilt umso mehr, wenn diese auf zentrale Narrative setzen. Das KI-gestützte Krypto-Projekt MIND of Pepe hat in seiner laufenden Finanzierungsphase bereits eine Summe von 7,5 Millionen US-Dollar erreicht. Der MIND-Token verbindet fortschrittliche Blockchain-Technologie mit einem sich stetig weiterentwickelnden KI-Agenten, der Marktbewegungen analysiert und strategische Erkenntnisse liefert.

Im Mittelpunkt von MIND of Pepe steht ein lernfähiger KI-Agent, der Informationen aus verschiedenen Quellen wie Social Media, On-Chain-Daten und Marktindikatoren auswertet. Dies ermöglicht es MIND-Token-Haltern, exklusive Einblicke in Handelsstrategien und Marktchancen zu erhalten. Der Kauf des MIND-Tokens erfolgt direkt über die offizielle Website. Während der Presale-Phase steigt der Preis kontinuierlich, wodurch frühe Investoren potenziell von einem finanziellen Vorteil profitieren können. Bereits morgen wird der Preis wieder angehoben, sodass sich Anleger für maximale Buchgewinne etwas beeilen müssen.

