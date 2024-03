© Foto: Sven Hoppe/dpa



Zwischen Tech-Rallye und Zins-Spekulationen hat sich zum Wochenstart ein neues Thema in den Vordergrund gespielt: Der Goldpreis ist auf ein neues Rekordhoch geklettert. Stefan Klotter erklärt, was das für Anleger heißt.In dieser Woche stehen die Notenbanker wieder im Rampenlicht: Jerome Powell wird zu Anhörungen im US-Kongress erwartet. In Europa entscheidet die EZB über die Leitzinsen und auch neue Arbeitsmarktdaten könnten die Märkte beeinflussen. Trotz des anhaltenden Tech-Hypes, der zu zweistelligen Zuwächsen führte, warnen Experten vor Überhitzung und raten zur Gewinnmitnahme bei Anzeichen einer Korrektur. Der DAX zeigt sich überkauft, eine Korrektur scheint bevorzustehen. Anleger …