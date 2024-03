Mit einem Plus von knapp 17 Prozent in den vergangenen fünf Handelstagen gehört die Aktie von AMD zu den Top-Performern am Markt. Das positive Momentum bei dem Chip-Hersteller dürfte auch in Zukunft anhalten. Denn nicht nur große Kunden, sondern auch das Management blicken weiterhin sehr optimistisch auf die Umsatzchancen auf dem KI-Markt.In einer Studie vom Montag schreiben die Analysten von Wells Fargo, dass Anleger sich nicht auf antizyklische Strategien fokussieren, sondern auf intakte Momentum-Trends ...

Den vollständigen Artikel lesen ...