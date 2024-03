Wunderbar unaufgeregt und extrem robust. So lassen sich die Jahreszahlen von Nexus zusammenfassen. Umso besser, dass der vor einigen Monaten noch zur Schwäche neigende Aktienkurs des im Bereich Krankenhaus-Software tätigen Unternehmens sich wieder berappelt hat und derzeit im Bereich knapp unter 60 Euro konsolidiert. Charttechnisch wäre es ein wichtiges Signal, wenn dieser harte Widerstand signifikant ... The post Nexus: Aktie mit vielen Qualitäten appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...