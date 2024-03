Berlin/Bonn (ots) -Oleksii Makeiev ist überzeugt, dass die ukrainischen Streitkräfte deutsche Waffensysteme selbstständig bedienen können. "Unsere Position war immer klar: Gebt uns die Waffen und unsere Jungs und Mädels an der Frontlinie erledigen den Job", sagt der Botschafter der Ukraine in Deutschland im phoenix tagesgespräch. Dringend benötigt würden neben Flugabwehrsystemen und Artillerie auch "mehr weit reichende Raketensysteme". Mit Blick auf die bereits von Deutschland an die Ukraine gelieferten Waffensysteme sagt der Botschafter: "Diese hochkomplizierten deutschen Waffensysteme helfen uns, Menschenleben zu retten." Dabei habe die ukrainische Armee bewiesen, dass die Soldatinnen und Soldaten "sehr komplizierte Systeme" wie Iris-T, Patriot oder Leopard-2-Kampfpanzer "effektiv bedienen" könnten.Oleksii Makeiev warnt Deutschland hinsichtlich der Taurus-Abhöraffäre vor einem "Angriff Russlands". Ziel sei es, deutsche Politikerinnen und Politiker "einzuschüchtern" und die deutsche Gesellschaft "zu verwirren". Hier sei "Gegensteuern" gefragt, so der Botschafter. Gleichzeitig lobt er die zuverlässige deutsche Unterstützung für die Ukraine durch die Bundesregierung trotz langer Debatten hierzulande: "Wir kennen die Deutschen als diejenigen, die auch richtig handeln können." Wichtig für die Ukraine sei auch, den Sanktionsdruck auf Russland zu erhöhen. Unternehmen sollten dazu aufgerufen werden, "Russland zu verlassen und keine Steuergelder an Russland zu zahlen, damit sie nicht in der Lage sind, neue Raketen zu produzieren und uns weiterhin jeden Tag mit Raketen zu beschießen", so Oleksii Makeiev im phoenix tagesgespräch.Das gesamte Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/qicPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5728257