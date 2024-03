Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Orascom Development (ISIN CH0038285679/ WKN A0NJ37), die führende internationale Entwicklerin von dynamischen, integrierten Destinationen in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika, gibt strategische Führungswechsel für die europäischen Destinationen bekannt, darunter Andermatt Swiss Alps in der Schweiz, Lu?tica Bay in Montenegro und ECOBOS in Großbritannien. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...