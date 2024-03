Boston (www.fondscheck.de) - Die positive Wertentwicklung der Aktienmärkte nutzten Investoren im Februar und bauten ihre Positionen weiter aus, so Markus Weis, SPDR-Deutschlandchef bei State Street Global Advisors in seinem Kommentar zu den Bewegungen am ETF-Markt im Februar.Für UCITS ETFs sei dies ein weiterer starker Monat mit Zuflüssen von über 15,4 Milliarden USD in Aktien-ETFs und 3,4 Milliarden USD in Renten-ETFs gewesen. Multi-Asset-ETFs hätten dagegen leichte Mittelrückflüsse von -0,8 Milliarden USD gesehen. US-Aktien-ETFs hätten mit 5,1 Milliarden USD an Zuflüssen den größten Anteil, gefolgt von Welt-ETFs mit 4,9 Milliarden USD. Trotz der schwächeren Marktentwicklung in den Schwellenländern (EM) hätten EM-Aktien-ETFs 680 Millionen USD einsammeln können. ...

