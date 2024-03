Mit den Limousinen des EQS und EQE sind Mercedes zwei relativ effiziente E-Autos gelungen. Mit dem EQE SUV werden hingegen Erinnerungen an den EQC wach: Der Verbrauch war in unserem Test hoch, die Ladezeiten lang. In anderen Punkten hat der EQE SUV aber überzeugt. Wo genau, lesen Sie in unserem Fahrbericht zum Wintertest! Was Mercedes für die elektrische Zukunft verspricht, klingt gut. Mit dem kommenden, elektrischen CLA - im vergangenen Jahr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...