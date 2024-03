Artilleriemunition wurde in westlichen Armeen lange Zeit stiefmütterlich behandelt. In der NATO ging man vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine davon aus, dass in modernen Gefechten Drohnen eine weitaus größere Rolle spielen würden und Artillerie nur noch bedingt zum Einsatz käme. Die vergangenen zwei Jahre haben die Strategen aber eines Besseren belehrt.Anzeige:Die Ukraine leidet immer mehr unter akutem Munitionsmangel und westliche Nationen müssen leere Lager wieder auffüllen. Rheinmetall (DE0007030009) reagiert auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...