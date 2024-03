Hannover (ots) -Zum Start in die Urlaubssaison stellt die aktuelle Broschüre der Hannover Marketing & Tourismus GmbH "Entdecke deine Region" die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten in der Region Hannover vor - von Badeseen und Bauernhöfen, über Wälder, Windmühlen, Parks und Pferdevergnügen, bis hin zu Kirchen, Kinderaktionen und Tipps zur klimaneutralen Anreise.Die praktische Orientierungshilfe präsentiert kompakt auf 47 Seiten alle 21 Kommunen mit ihren Höhepunkten, Geheimtipps sowie mit geschichtlichen Informationen. Farbenprächtige Bilder runden die 21 Portraits ab.Alle Freizeitfans und Entdecker aus der Region Hannover, die Lust auf Urlaub vor der eigenen Haustür haben, bekommen neue Anreize für einen Ausflug. Und auch Gästen, die von außerhalb kommen, soll die Broschüre Lust auf einen spannenden oder entspannten Urlaub in der Region machen.Wie wäre es zum Beispiel zur Spargelsaison ab Mai mit einer Tour über die Spargelstraße in Burgdorf, einem Boxenstopp an der Pferderennbahn in Langenhagen, einem biodiversen Abstecher zum Bissendorfer Moor oder einer Fahrt in historischen Straßenbahnen im Straßenbahnmuseum Sehnde?"Die Menschen in der Region Hannover können sich auf ein ereignisreiches Jahr 2024 freuen. Den Auftakt in die Saison macht der 15. Deistertag am 5. Mai. Im Sommer verwandelt sich Garbsen in eine "Stadt als Bühne" und Hannover lädt Gäste aus aller Welt zum Maschseefest ein. Ganz besonders empfehle ich den Regionsentdeckertag am 8. September. Lernen Sie an einem Tag die bunte Vielfalt unserer Region kennen. Ich bin sicher: Sie werden überrascht sein, was es alles zu entdecken gibt", sagt Regionspräsident Steffen Krach.Entdecke deine Region:- 21 Kommunen kompakt und informativ auf 47 Seiten präsentiert- mit Höhepunkten, Geheimtipps und historischen Informationen- ein Kaleidoskop aus Natur und Kultur- Tipps zur klimaneutralen Mobilität in der Region Hannover- kostenlos erhältlich in der Tourist Information am Ernst-August-Platz 8- online zum Download unter hannover-living.de/e-magazine/Mehr Informationen finden Sie unter www.visit-hannover.com/urlaubsregionPressekontakt:Ela WindelsHannover Marketing & Tourismus GmbHVahrenwalder Straße 730165 Hannover0511 - 123490-26presse@hannover-marketing.deOriginal-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42831/5728286