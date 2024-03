NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 200 Pence belassen. Anders als der Markt halte er einen Zuwachs beim Betriebsergebnis (Ebit) in diesem Jahr für das wahrscheinlichere Szenario, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Bewertung der Aktie sei attraktiv. Allerdings seien die Aussichten für einige Konkurrenten unter den Billigfliegern besser, insbesondere da für britische Geschäftsflüge nun höhere Gebühren fällig würden./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 17:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2024 / 00:45 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0177542018

