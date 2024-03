© Foto: Unsplash



Die schlechten Nachrichten um Apple reißen nicht ab. Erst platzt das Vorhaben eines eigenen Autos, bekommt von der EU eine Milliardenstrafe aufgebrummt und nun kaufen die Chinesen lieber ihre eigenen Handymarken.Die iPhone-Verkäufe in China haben in den ersten sechs Wochen des Jahres 2024 einen Rückgang von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erlebt, wie Counterpoint Research berichtet. Dieser Rückgang ist Teil eines wachsenden Wettbewerbsdrucks, dem Apple in China ausgesetzt ist, insbesondere durch den heimischen Rivalen Huawei, der im gleichen Zeitraum einen Umsatzanstieg von 64 Prozent verzeichnete. Apples Marktanteil im chinesischen Smartphone-Markt ist auf 15,7 Prozent gesunken, was …