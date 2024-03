Zürich (www.anleihencheck.de) - Die bedeutenden Notenbanken haben sich zu Jahresbeginn bezüglich des Zeitpunkts von Zinssenkungen noch nicht in die Karten blicken lassen und sich gegen einen voreiligen Abbau der restriktiven Geldpolitik ausgesprochen, so die Experten von Swisscanto.In einem robusten konjunkturellen Umfeld wollten die Währungshüter noch mehr Gewissheit erlangen, dass sich die Inflation in den Bereich des Notenbankziels von zwei Prozent zurückbilde. An den Terminmärkten seien die erwarteten Zinssenkungen reduziert worden. Von der US-Notenbank FED würden die Märkte im Februar nur noch drei Zinssenkungen à 25 Basispunkten bis Jahresende erwarten. ...

