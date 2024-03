Samsung SDI will mit seinen Feststoffbatterien eine Energiedichte von 900 Wh/L erreichen und sieht sich auf Kurs, um 2027 mit der Massenproduktion beginnen zu können. Bisher hat das Unternehmen eine solche Aussage zur Serienreife vermieden. Das schreibt der südkoreanische Batteriehersteller in einer Mitteilung zur InterBattery 2024, die am 6. März in Seoul beginnt. Das Unternehmen spricht dabei ausdrücklich von einer "all solid-state battery", also ...

