Die heimische Berichtssaison läuft. Neben den Blue Chips aus DAX und Co gewähren auch viele Small Caps aus der zweiten und dritten Reihe einen Einblick in die operative Entwicklung. Worauf können sich die Anleger im laufenden Jahr einstellen und wohin könnte die Reise für die einzelnen Aktien am Ende gehen?Die Aktie von Aixtron ist nach Zahlen und Ausblick kräftig unter die Räder gekommen, konnte einen Teil des Rücksetzer aber schnell aufholen. Was hat den Anleger nicht gefallen und wie geht es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...