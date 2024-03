Ursächlich ist die hohe Nachfrage nach den frisch zugelassenen Bitcoin-ETFs. Seit dem ETF-Debüt von BlackRock Inc. und Fidelity Investments wurden netto 7,35 Mrd. $ in die Konstrukte investiert, obwohl der bisher größte Bitcoin-Trust von Grayscale rd. 9 Mrd. $ Abflüsse seit der Notierung der ETFs verzeichnete. Täglich bis zu 3.000 neu geschürfte Bitcoins werden benötigt, um den derzeitigen Hunger der ETFs zu stillen, lediglich rd. 1.000 neu geschürfte Bitcoins stehen zur Verfügung. Zudem wird im Zuge des Bitcoin-Halvings im April die Vergütung für das Mining halbiert, was das Angebotsdefizit verstärkt. Mitspielen? Im Aktionärsbrief sind wir über entsprechende Zertifikate mit kleinem Geld investiert.



