Bern (ots) -Die Lindenhofgruppe bietet in einem interdisziplinären Zusammenspiel ein spezialisiertes Angebot für Krebsbetroffene. Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten thematisieren die Möglichkeiten zur Früherkennung dieser Krebsart.Mit ihrer neuen Kampagne zur Vorsorge gegen Darmkrebs sensibilisiert die Lindenhofgruppe die Berner Bevölkerung für das Thema Darmkrebs und macht auf die Möglichkeiten der Früherkennung aufmerksam."Achten Sie auf Ihr Bauchgefühl. Lassen Sie Ihren Darm checken."Dr. med. Mark Henschel, Ärztlicher Leiter Darmzentrum Bern der LindenhofgruppeBesonderheit der Lindenhofgruppe: Das DKG-zertifizierte Darmzentrum BernDie Onkologie und die onkologische Chirurgie sind ausgewiesene Leistungsschwerpunkte der Lindenhofgruppe. Die Spitalgruppe bietet, mit jahrzehntelanger Erfahrung, ein spezialisiertes Angebot für Krebsbetroffene. Das Darmzentrum Bern ist seit November 2020 nach den strengen Vorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft DKG zertifiziert und seit Oktober 2023 erfolgreich rezertifiziert. Durch die Zusammenarbeit aller Fachexpertinnen und -experten wird das gesamte medizinische und spezialisierte Fachwissen aller Behandlungspartner für die Krebsbehandlung interdisziplinär und standortübergreifend im Darmzentrum Bern vernetzt.Jährlich werden etwa 4500 neue Fälle von Dickdarm- oder Enddarmkrebs in der Schweiz diagnostiziert, wobei die Betroffenen immer jünger werden. Auch deshalb ist die Darmkrebsvorsorge wichtig und darf kein Tabu sein. Das Darmzentrum Bern der Lindenhofgruppe betreut Betroffene von der Vorsorge über die Therapie bis hin zur Nachsorge.Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten des Darmzentrums Bern im FokusIm Kern dreht sich die Kampagne um die Sensibilisierung der Berner Bevölkerung für präventive Untersuchungen und um die Vermittlung der überdurchschnittlichen onkologischen und medizinischen Kompetenzen des Darmzentrums Bern. Sichtbar machen die Kampagne Dr. med. Mark Henschel, Ärztlicher Leiter des Darmzentrums Bern, Dr. med. Daniel Giachino, Facharzt Chirurgie mit Schwerpunkt Viszeralchirurgie sowie Dr. med. Sabine Bühler, Fachärztin Allgemeine Innere Medizin und Medizinische Onkologie, die mit ihren Botschaften zur Prävention animieren.Darmkrebs-Monat MärzDen ganzen Monat stehen Patientinnen, Patienten wie auch Besuchenden die Informationsstände an den Standorten Engeried und Lindenhof zur Verfügung. Hier sind auch blaue Schleifen zum Anstecken erhältlich, die für die Solidarität mit Betroffenen und als Zeichen gegen den Darmkrebs stehen. Durch den erstmaligen Einsatz eines Virtual Reality-Darmmodells im Lindenhofspital können Interessierte animiert und in kurzer Zeit viele wertvolle Informationen zu dem so wichtigen Darm und seiner Gesunderhaltung erfahren.Das VR-Darmmodell steht am Tag des Berner Tumorabends, den die Lindenhofgruppe am Dienstag, den 26. März 2024 für Betroffene und Interessierte organisiert, inklusive Betreuung zur Verfügung.Weitere Informationen: lindenhofgruppe.ch/frueherkennung (https://www.lindenhofgruppe.ch/de/unsere-zentren/darmzentrum-bern/vorsorge/index.php)LindenhofgruppeDie Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich über 154 000 Patientinnen und Patienten versorgt, davon rund 27 000 stationär. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Orthopädie, Innere Medizin, Viszeralchirurgie, Frauenmedizin, Urologie, Neurochirurgie, Kardiologie, Angiologie/Gefässchirurgie, Onkologie, HNO, Radiologie, Strahlentherapie, Nephrologie und die Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2500 Mitarbeitende. lindenhofgruppe.chPressekontakt:Medienstelle der LindenhofgruppeE-Mail: medienstelle@lindenhofgruppe.chTelefon: +41 31 300 75 05Original-Content von: Lindenhofgruppe AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058120/100916664