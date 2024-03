18.000 und noch mehr. Während es beim DAX kein Halten zu geben scheint, trotz aller Widrigkeiten - konjunkturell und geopolitisch - sollte man nicht blind in solche Boom-Märkte investieren. Welche Branchen interessant sind und Nachholpotenzial haben, weshalb die Magnficient 7 zusammenschrumpfen und was das Superwahljahr 2024 für uns bereit hält, erfahren Sie in diesem Interview mit Dr. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank.