Die Bundesregierung kämpft mit dem demografischen Wandel und der dadurch drohenden Instabilität des deutschen Rentensystems. Ein mögliches Mittel dagegen: die schon oft diskutierte Aktienrente. Am Dienstag stellte die Ampel in Berlin den Gesetzentwurf vor. Das Rentenniveaustabilisierungs- und Generationenkapitalgesetz. Was etwas sperrig klingt, wird von den Medien gerne unter dem etwas simpleren Begriff der "Aktienrente" zusammengefasst. Ende 2023, nach dem Karlsruher Urteil zum Nachtragshaushalt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...