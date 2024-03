Getrieben von guten Quartalszahlen und der Rally beim Bitcoin zeigt die Coinbase-Aktie in den letzten Wochen eine starke Performance. Währenddessen reduziert Star-Investorin Cathie Wood ihre Position bei der Krypto-Handelsplattform weiter. Die Aktie notiert am Dienstag in Frankfurt nach zwischenzeitlicher Schwäche im Plus. Neben dem Ark Innovation stießen am Montag auch der Ark Next Generation Internet und der Ark Fintech Innovation weitere Coinbase-Papiere ab. Insgesamt warfen die drei Vehikel ...

