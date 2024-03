Die meistgehandelten Produkte: Tech-Werte im Fokus

Der DAX® eröffnete heute Morgen mit einem leichten Minus bei 17.682,78 Punkten. Im Laufe des Vormittags fiel der DAX® bis auf ein Tagestief von 16643,11 Punkten. Diese Verluste konnte der DAX® fast wieder aufholen und notiert leicht unter dem Eröffnungskurs. Im Fokus des heutigen Handelstages stehen u.a. die Geschäftszahlen von Bayer, Redcare Pharmacy und Target. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren zwei Short- und zwei Long-Produkte auf den DAX®.

Des Weiteren befindet sich ein Long Knock-out Optionsschein auf die Aktie der Redcare Pharmacy, hier gehen die Anleger von positiven Geschäftsergebnissen aus. Bei den Faktor-Optionsscheinen finden sich ausschließlich Long-Produkte wieder, hier setzen die Anleger auf die Tech-Werte: Nvidia, Coinbase, Apple & Amazon und den Dow Jones Index.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD0FT8 24,96 17668,50001 Punkte 15176,187533 Punkte 7,08 Open End DAX ® Put HR7UEG 0,56 17668,50001 Punkte 18202,639596 Punkte 31,25 Open End DAX ® Put HC5PB2 7,94 17668,50001 Punkte 18444,337965 Punkte 22,23 Open End Recare Pharmacy N.V. Call HC7ULF 3,97 135,775 94,862445 EUR 3,37 Open End DAX ® Call HD12UA 12,71 17668,50001 Punkte 16404,653922 Punkte 13,94 Open End

Quelle: UniCredit by onemarkets; Stand: 05.03.2024; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Super Micro Computer Call HD241G 29,97 1043,00 USD 800,00 USD 3,12 19.06.2024 AMD Call HC6T5E 2,13 199,57 USD 200,00 USD 54,24 19.06.2024 DAX ® Call HC9BR4 27,38 17675,50001 Punkte 15500,00 Punkte 6,45 17.09.2024 DAX ® Call HC57SM 6,43 17675,50001 Punkte 17700,00 Punkte 27,48 18.06.2024 Mercedes Benz AG Call HC3324 1,42 73,02 EUR 60,00 EUR 5,14 18.06.2025

Quelle: UniCredit by onemarkets; Stand: 05.03.2024; 11:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Nvidia Long HD31H5 16,27 838,53 USD 827,01579 USD 10 Open End Coinbase Long HD39MB 13,81 221,41 USD 194,82862 USD 4 Open End Apple Short HD2RV6 19,13 172,37 USD 179,14865 USD -13 Open End Amazon Long HD2RW8 12,53 176,38 USD 170,021009 USD 7 Open End Dow Jones Long HD2YF5 10,07 38942,50 Punkte 38217,626087 Punkte 25 Open End

Quelle: UniCredit by onemarkets; Stand: 05.03.2024; 11:15 Uhr

