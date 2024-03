Wien (www.fondscheck.de) - RQI Investors möchte den europäischen Investmentmarkt erobern, so die Experten von "FONDS professionell".Der aktive, quantitative Asset Manager aus Australien sei Teil der First-Sentier-Investors-Gruppe.Europäischen Profi-Anlegern stehe ein neuer Asset Manager zur Auswahl. Die australische RQI Investors biete ihre Expertise nun auch hiesigen Investoren an. Der Markteintritt in Großbritannien und Kontinentaleuropa zum 29. Februar sei mit dem 15-jährigen Bestehen des Hauses zusammengefallen, wie es in einer Mitteilung heiße. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...