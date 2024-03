Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsplattform Moventum bietet seit Jahren für ihre Partner vermögensverwaltende Fonds an, so die Experten von "FONDS professionell".Im Rahmen der neuen Vertriebsstrategie würden die Portfolios nun auch über andere Plattformen an Dritte vermittelt.Die Fondsplattform Moventum habe wie angekündigt ihre Vermögensverwaltungsfonds, die bislang nur über angeschlossene Partner vertrieben worden seien, für Dritte geöffnet. Zu den ersten neuen Plattformen, auf denen die Produkte gelistet würden, würden die FNZ Bank und die DAB BNP Paribas gehören, über die freie Berater die Retail-Klassen der Moventum-Fonds ordern könnten. ...

