Die Ingolstädter haben ihren inzwischen sechsten eigenen Schnelllade-Standort in Betrieb genommen. An der Orber Straße in Frankfurt am Main können Elektroautos aller Marken barrierefrei an vier HPC-Ladepunkten des neuen Audi Charging Hubs mit bis zu 320 kW geladen werden. Der Standort verfügt über vier vorab reservierbare Schnellladepunkte mit bis zu 320 kW Leistung. Audi nutzt zudem für den Charging Hub Second-Life-Batterien aus zerlegten Erprobungsfahrzeugen. ...

