Rüstungsaktien wie Rheinmetall, Renk oder Hensoldt kennen seit Wochen quasi nur den Weg nach oben. Überzeugende Zahlen des französischen Wettbewerbers Thales sorgen in der Branche am Dienstag erneut für Rückenwind. So zählt etwa Rheinmetall zu den Top-Performern im DAX. Zudem gibt es aber auch gute Nachrichten von der EU-Kommission.Bei der Beschaffung von Rüstungsgütern wie Kampfjets, Drohnen oder Munition muss die EU nach Ansicht der Europäischen Kommission deutlich unabhängiger von Partnern wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...