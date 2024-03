Rotkreuz (ots) -Laut einer aktuellen Umfrage wird der Autobesitz in der Schweiz stark zurückgehen und gleichzeitig die Nutzung von Shared Mobility Diensten zunehmen. Auch die Zahlen von Mobility deuten auf einen Generationenwechsel hin: Der Anteil der Personen unter 28 hat sich in den letzten drei Jahren verdoppelt.Die Kundschaft bei Mobility wird jünger. Während die Zahl der Nutzenden in den letzten Jahren auf über eine Viertelmillion gestiegen ist, ist eine Altersgruppe überproportional gewachsen: Jene der unter 28-Jährigen. Deren Anteil hat sich bei Mobility seit 2020 verdoppelt. Nie zuvor waren die jungen Carsharer:innen stärker vertreten.Verdoppeln sich die autofreien Haushalte?Dass jüngere Menschen vermehrt Carsharing nutzen, deckt sich mit Erkenntnissen aus aktuellen Studien. Eine Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte kam im Januar 2024 zum Schluss, dass sich die Zahl der autofreien Haushalte in der Schweiz in zehn Jahren verdoppeln könnte. Im Gegenzug werde die Nachfrage nach On-Demand-Diensten und Shared Mobility stark zunehmen. 25% der befragten Personen besitzen bereits eine Mitgliedschaft bei einem Shared Mobility Anbieter, bei den jüngeren Befragten (bis 34 Jahre) sind es sogar 30%. Einige Monate zuvor kam die repräsentative Mobilitätsstudie von Sotomo bereits zum Schluss: "Für junge städtische Personen hat der Autobesitz einen tieferen Stellenwert." Gleichzeitig zeige sich diese Gruppe besonders interessiert an Carsharing-Angeboten. "Im Gegensatz zu älteren Generationen sind sie mit diesen Angeboten aufgewachsen."Junge stehen auf E-AutosBei Mobility unterscheiden sich junge Nutzende in ihrem Verhalten nicht grundlegend vom Rest der Kundschaft. Was aber auffällt: Sie sind pro Fahrt in der Regel nur vier Stunden unterwegs und damit weniger lang als der Gesamtschnitt. Sie bevorzugen die Economy-Kategorie, welche praktisch in jeder zweiten Reservation gewählt wird und greifen häufiger zu E-Autos als andere Altersgruppen.U28 fahren zu den besten KonditionenDie Mobility Genossenschaft will junge Leute bereits vor ihrem ersten Autokauf von den Carsharing-Vorzügen überzeugen. Wer unter 28 Jahren ist, profitiert deshalb vom Angebot mobilityYOUNG, bei dem nach einer Registrierungsgebühr die monatlichen Abokosten entfallen. Danach wird zu den besten Konditionen gefahren. Das Angebot, welches seit Ende 2022 verfügbar ist, stösst auf Anklang, wie die gestiegenen Nutzendenzahlen zeigen.ÜBER MOBILITYMobility ist das marktführende Schweizer Carsharing-Unternehmen. Die Genossenschaft bietet ihren Kundinnen und Kunden rund 3000 Fahrzeuge verschiedenster Kategorien an 1'570 Standorten an. Das Carsharing-System funktioniert dank modernster Technik einfach, preiswert, vollautomatisch und auf starker nachhaltiger Basis. Carsharing als Teil der kombinierten Mobilität spart Platz, verringert den Verkehr und entlastet die Umwelt. So ersetzt ein Mobility-Auto 11 Privatfahrzeuge.PRESSEKITDownload von Bildmaterial, Video, Grafiken und Texte: Mediacenter (http://www.mobility.ch/de/mediacenter)Pressekontakt:Stefan Roschi, Verantwortlicher Kommunikation & MedienTelefon 041 248 21 57, presse@mobility.chOriginal-Content von: Mobility, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010161/100916667