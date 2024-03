Im April soll es so weit sein: Das nächste Halving des Bitcoin steht an. Was bedeutet das für den Bitcoin-Kurs? Wie geht es für die Miner:innen weiter? Voraussichtlich Mitte April steht für Bitcoiner:innen und vor allem Miner:innen ein großes Ereignis an: das Bitcoin-Halving. Dabei wird zum vierten Mal in der Geschichte der Kryptowährung das Angebot an Coins künstlich verknappt. Was passiert beim Halving? Grob gesagt wird beim Bitcoin-Halving der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...