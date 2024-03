Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die seit Monaten steigenden Kurse wecken auch im ETF-Handel Begehrlichkeiten, so die Deutsche Börse AG."Die Umsätze sind stark angezogen in den vergangenen Wochen", erzähle Jan Duisberg, Händler bei der ICF Bank. Auch Frank Mohr von der Société Générale berichte von einem "großen Interesse der Kundschaft sowie sehr hohen Volumina". Dabei seien die Käufer mit einem ungewöhnlich hohen Anteil von 62 Prozent eindeutig in der Überzahl. Ähnlich sehe es im Handel der Baader Bank aus. "Bei erhöhten Umsätzen konnten wir ca. 80 Prozent mehr Käufe als Verkäufe verzeichnen", bilanziere Senior Trader Holger Heinrich. ...

